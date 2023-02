Business news: l'Algeria investe 500 milioni di euro in un porto a secco in Camerun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori algerini prevedono di investire circa 500 milioni nella costruzione di un porto intercontinentale a secco in Camerun. Lo ha detto il presidente della Confederazione generale delle imprese algerine (Cgea) Saida Neghza, sottolineando che si tratta del più grande investimento di questo tipo nel settore portuale in Camerun. Secondo il quotidiano algerino “L'Expression”, il progetto è stato annunciato dopo la firma di diverse intese in quattro settori specifici: industria del caffè, del legname, del cotone e della trasformazione alimentare. I protocolli d'intesa sono stati firmati con la Camera di Commercio, industria, miniere e artigianato (Ccima) del Camerun. (Ala)