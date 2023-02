Business news: Algeria, il governo pensa all'introduzione dell'energia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha presieduto una riunione del Consiglio dei ministri dedicata, tra le altre cose, allo sviluppo dell'energia nucleare in Algeria. Il governo ha deciso per ora di aumentare gli investimenti nel nucleare per uso medico, in particolare per la radioterapia per i pazienti affetti da cancro o altre malattie che richiedono questa tecnologia. Si è inoltre deciso di intensificare la ricerca scientifica congiunta con i maggiori istituti mondiali specializzati per aumentare la capacità di accumulo dell'energia solare. Vale la pena ricordare che il gruppo energetico algerino Sonelgaz è stato ufficialmente incaricato dalle autorità pubbliche di realizzare progetti per un totale di 15.000 megawatt di energia rinnovabile entro il 2030. A tal fine, entro la fine del primo trimestre del 2023, sarà lanciato un bando di gara nazionale e internazionale per coprire 2.000 megawatt in una prima fase. (Ala)