Business news: Chevron in contatto con Algeria per investire nell’esplorazione oil and gas

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron è in contatto con le autorità algerine per concordare un investimento nel campo dell’esplorazione energetica nel Paese africano. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che la multinazionale statunitense avrebbe ripreso il dialogo con le autorità di Algeri, dopo il memorandum d’intesa firmato nel 2020 con la compagnia energetica Sonatrach. Secondo le fonti, rappresentanti di Chevron si sarebbero recati in Algeria nel corso degli ultimi due mesi, per incontrare alcuni funzionari di governo. La società statunitense avrebbe anche assunto dei consulenti per valutare le risorse di gas naturale attualmente presenti nel Paese africano, che dall’inizio della guerra in Ucraina ha rifornito di petrolio e gas diverse nazioni europee. “Il sistema petrolifero algerino è una eccellenza, e il Paese presenta un importante potenziale in termini di esplorazione di petrolio e gas”, ha commentato una portavoce di Chevron al quotidiano, aggiungendo che la società ha già un accordo per accedere ai giacimenti di Ahnet, Gourara e Berkine. (Was)