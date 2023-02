Business news: Arabia Saudita, Aramco annuncia accordo con Zoom per accelerare trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico saudita Saudi Aramco ha annunciato un partenariato strategico con la società statunitense Zoom Video Communications per accelerare la trasformazione digitale. Lo ha riferito lo stesso Aramco in occasione della seconda edizione di Leap, una conferenza internazionale in ambito tecnologico in corso fino al 9 febbraio a Riad. Il partenariato prevede lo studio congiunto di soluzione tecnologiche innovative per il settore energetico. “L’accordo con Zoom favorirà ulteriori soluzioni innovative incentrate sull’ecosistema della trasformazione digitale”, ha spiegato Amin Nasser, presidente e amministratore delegato di Aramco. (Res)