Business news: Marocco annuncia 1,95 miliardi di dollari di investimenti in rinnovabili nel Sahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco intende attuare progetti relativi alle energie da fonti rinnovabili nelle “regioni meridionali” con investimenti del valore complessivo stimato di 1,95 miliardi di dollari. Lo ha detto la ministra dell'Energia, Leila Benali, durante un’interrogazione parlamentare. "Ci sono progetti relativi alle energie rinnovabili in fase di sviluppo, con una capacità totale di oltre 1,6 gigawatt, che rappresentano il 36 per cento della capacità totale in fase di sviluppo, con un investimento di oltre 20 miliardi di dirham (1,95 miliardi di dollari)", ha spiegato Benali. "I progetti di energia da fonti rinnovabile stanno riscuotendo un grande interesse da parte degli investitori marocchini e stranieri", ha aggiunto. Il 23 ottobre 2019, il governo ha annunciato il lancio di 68 progetti di investimento per un valore di 6,1 miliardi di dollari, il 29 per cento dei quali sarà realizzato nella regione del Sahara occidentale. La ministra ha spiegato che "le province del Sud" vantano una capacità totale attualmente sfruttata di oltre 900 megawatt, pari al 21 per cento della capacità totale installata, grazie a investimenti finanziari di 15 miliardi di dirham (1,47 miliardi di dollari). (Mar)