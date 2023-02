Cina: "Kyodo", Pechino punta a triplicare il suo arsenale atomico entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punta a triplicare il suo arsenale atomico entro il 2035, dotandosi di 900 testate nucleari in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti e alla possibilità di un conflitto nello Stretto di Taiwan. Lo sostengono fonti citate dall'agenzia di stampa giapponese "Kyodo", secondo cui un piano per il rafforzamento del deterrente nucleare approntato dall'Esercito popolare di liberazione ha già ottenuto l'approvazione del presidente Xi Jinping. Secondo le fonti consultate dall'agenzia di stampa, il numero delle testate nucleari a disposizione della Cina potrebbe aumentare a 550 nel 2027, in concomitanza con il centenario dell'Esercito popolare, e a 900 entro il 2035. Stando alle ultime stime dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), ad oggi la Russia dispone di un arsenale atomico di 5.977 testate, mentre l'arsenale nucleare degli Stati Uniti conta 5.428 testate. (segue) (Git)