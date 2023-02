Business news: ministra tunisina Gonji riceve delegazione di Eni, focus sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, delle miniere e dell'energia della Tunisia, Neila Nouira Gonji, ha ricevuto nella sede del dicastero di Tunisi il direttore per le attività Upstream di Eni, Luca Vignati, “per fare il punto sui progetti futuri dell'azienda nel campo delle energie da fonti rinnovabili”. Lo riferisce lo stesso ministero nordafricano in un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. Al colloquio si è discusso in particolare della possibile partecipazione dell’azienda di San Donato Milanese alla gara d’appalto per la realizzazione di impianti di generazione di energia solare della capacità installata totale di 1.700 megawatt nel periodo 2023-2025. La ministra ha ribadito la volontà del governo guidato dalla premier Najla Bouden di “aumentare gli investimenti nelle energie da fonti rinnovabili offrendo incentivi e semplificando le procedure”, soprattutto per quel che riguarda i progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della capacità di 1 megawatt. La ministra ha ribadito, durante l’incontro, che le autorità tunisine mirano a “produrre il 35 per cento dell'elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030”. (Tut)