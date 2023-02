Business news: Congo-Brazzaville, Fmi approva sostegno al bilancio di 87 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un sostegno al bilancio della Repubblica del Congo di 87 milioni di dollari, in seguito alla conclusione della seconda fase di monitoraggio dei progressi socio-economici compiuti dal Paese nel quadro della linea di credito accordatagli. Il finanziamento, riferisce il Fondo, fa parte di un programma da 455 milioni di dollari che il fondo ha approvato il 21 gennaio del 2022, portando a un esborso immediato di 90 milioni di dollari. Il programma di finanziamento triennale è concepito per aiutare la Repubblica del Congo a mantenere la stabilità macroeconomica e sostenere la ripresa economica nel contesto della pandemia di Covid-19, anche catalizzando il sostegno finanziario dei donatori ufficiali. In una dichiarazione, l'Fmi ha affermato che le riforme strutturali della Repubblica del Congo stanno avanzando, in particolare negli appalti, nella gestione delle finanze pubbliche e del debito e nella pubblicazione di un decreto sul conflitto di interessi. Il Fondo ha tuttavia osservato che quattro criteri di performance su cinque relativi alla posizione fiscale e al debito non sono stati rispettati, alcuni sostanzialmente, ma sono state adottate misure correttive per affrontare queste violazioni. "La ripresa economica dovrebbe rafforzarsi ulteriormente nel 2023, con una migliore produzione di petrolio e una spesa pubblica per lo sviluppo", si legge la nota, in cui l'Fmi prevede che nel medio termine "il ruolo del settore privato non petrolifero cresca insieme ai posti di lavoro e ai livelli di reddito". Il Fondo ha quindi espresso ottimismo sul fatto che le autorità congolesi concentreranno la politica fiscale del paese sulla riduzione delle fragilità pur mantenendo la sostenibilità del debito. (Res)