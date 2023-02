Business news: Banca centrale Egitto, riserve valutarie pari a 34,2 miliardi di dollari a fine gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve di valuta estera dell'Egitto sono salite a 34,2 miliardi di dollari fino alla fine di gennaio 2023, in aumento rispetto ai 34 miliardi di dollari del 2022. Lo ha reso noto la Banca centrale in una nota. In precedenza, la Banca centrale aveva annunciato un aumento delle riserve valutarie a 34,002 miliardi di dollari alla fine di dicembre 2022, rispetto ai 33,532 miliardi di dollari della fine di novembre 2022, con un aumento di 468 milioni di dollari. (Cae)