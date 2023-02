Business news: Emirati, commercio estero non petrolifero raggiunge i 607 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto i 607 miliardi di dollari nel 2022, con una crescita del 17,3 per cento rispetto all’anno precedente. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita ma con sede a Dubai “Al Arabiya”. "Il commercio estero non petrolifero degli Emirati ha battuto tutti i record nel 2022", ha affermato Thani Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio estero emiratino, citato dall’emittente. "Tra le sfide globali, abbiamo consolidato il nostro status di importante centro commerciale, porta d'accesso al mondo e mercato globale (…). Continueremo a lavorare per estendere i nostri partenariati commerciali e contribuire a definire il futuro del commercio", ha proseguito Al Zeyoudi. (Res)