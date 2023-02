Business news: India, gruppo di lavoro G20 sulla transizione energetica discute approccio differenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro del G20 sulla transizione energetica ha concluso a Bangalore, in India, una riunione di due giorni in cui ha raggiunto un consenso su alcune aree prioritarie. Lo riferisce un comunicato della presidenza indiana del G20. I partecipanti, si legge nella nota, hanno concordato sulla posizione secondo cui il percorso della transizione dovrebbe essere differente per ogni Paese in base alla sua condizione energetica e alle sue potenzialità. Inoltre, è emersa una chiara consapevolezza sulla previsione che i combustibili fossili continueranno a essere usati nella maggior parte dei Paesi nei prossimi 15-20 anni. I delegati – oltre 150 in rappresentanza degli Stati membri e ospiti e di diverse organizzazioni internazionali – hanno convenuto anche sulla necessità di adottare un meccanismo di transizione incentrato sull’uomo e di gestire i prezzi dei carburanti e la scelta della tecnologia in modo tale da garantire a tutti un’energia accessibile. (Inn)