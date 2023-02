Business news: Toyota, utili netti in calo del 18 per cento tra aprile e dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha riferito che il suo utile netto nel periodo aprile-dicembre dell'anno fiscale corrente, che si concluderà il prossimo marzo, è ammontato a 1.890 miliardi di yen (14,4 miliardi di dollari), in calo del 18 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calo dell'utile riflette le difficoltà del costruttore di auto giapponese a rafforzare le operazioni nel contesto di carenza globale delle forniture di chip e di aumento dei costi dei materiali. Toyota ha mantenuto invariata la previsione di utile netto per l'intero anno fiscale a 2.360 miliardi di yen, in calo del 17,2 per cento su base annua. (Git)