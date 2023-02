Usa-Canada: abbattuto un velivolo non identificato nel territorio dello Yukon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi e canadesi hanno abbattuto un “velivolo ad alta quota” localizzato mentre sorvolava il territorio dello Yukon, in Canada. Lo ha confermato il primo ministro, Justin Trudeau, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Ho già avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e le nostre Forze armate si sono giá attivate per recuperare e analizzare i detriti”, ha scritto il premier canadese. All’operazione hanno partecipato le Aeronautiche di entrambi i Paesi, anche se l’oggetto è stato abbattuto da un caccia F-22 statunitense. Il Comando per la difesa dell’aerospazio nordamericano (Norad) ha confermato l’operazione, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura o la provenienza del velivolo. Si tratta del secondo “oggetto non identificato” abbattuto in pochi giorni, mentre proseguono le verifiche dei militari Usa sui detriti del velivolo abbattuto venerdì nei pressi della città di Deadhorse, in Alaska. Per il momento, le autorità di Washington non hanno fornito alcun dettaglio sull’origine dei due velivoli, dopo l’abbattimento del pallone spia cinese del 4 febbraio scorso. (Was)