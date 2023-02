Business news: Huawei chiuderà 2 centri di assistenza clienti a Taiwan il 12 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei ridurrà la portata delle sue operazioni a Taiwan a partire dal 12 marzo prossimo, data in cui chiuderà due dei suoi tre principali centri di assistenza ai clienti sull’isola. È quanto si legge in una nota diramata dalla compagnia. La chiusura interesserà i centri situati a Taipei e nella città centrale di Taichung, mentre il centro situato a Kaohsiung, nel sud dell’isola, dovrebbe continuare ad operare con regolarità. Le operazioni di Huawei sono state oggetto di un attento esame da parte delle autorità di Taiwan e quelle degli Stati Uniti per molti anni: diversi governi hanno infatti imposto restrizioni o hanno vietato l'uso dei prodotti della multinazionale cinese a causa di sospetti legami dell'azienda con l'esercito. (Cip)