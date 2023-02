Business news: microchip, cinese Ymtc taglia ordini per attrezzature di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Yangtze Memory Technologies Corp (Ymtc), leader nella produzione di microchip, ha tagliato significativamente gli ordini per l’acquisto di attrezzature negli ultimi mesi. Lo riporta il quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post” citando fonti industriali. A costringere i vertici aziendali a rivedere i piani di espansione potrebbero essere state le restrizioni imposte dagli Stati Uniti contro l’industria cinese dei semiconduttori, varate dall’amministrazione del presidente Joe Biden a partire dal 7 ottobre scorso. La Ymtc, di base a Wuhan, ha ridotto del 70 per cento i suoi ordini dal gruppo Naura Technology, che produce strumenti per il taglio, la pulizia e la deposizione chimica da fase vapore dei wafer. La cancellazione degli ordini, tuttavia, potrebbe segnalare anche un più generale calo globale dell’industria dei microchip. Nel quarto trimestre del 2022, per esempio, il colosso sudcoreano Samsung ha registrato un crollo del 69 per cento dei profitti operativi. Non essendo quotata in borsa, la società statale Ymtc non è tenuta a divulgare i propri risultati finanziari. (Cip)