Business news: Tunisia, deficit commerciale in settore industriale supera i tre miliardi di euro nel 2022

- Il deficit della bilancia commerciale per il settore industriale della Tunisia è salito, durante tutto il 2022, a 9,9 miliardi di dinari (3,016 miliardi di euro), in aumento rispetto ai 7,1 miliardi di dinari del 2021 (2,16 miliardi di euro). È quanto emerge dai dati dell'Agenzia per la promozione dell'industria e dell'innovazione, secondo cui il deficit è stato conseguenza soprattutto dell'aumento del valore delle esportazioni del settore industriale durante lo scorso anno. Le esportazioni industriali durante l'intero 2022 sono cresciute del 21,7 per cento, raggiungendo un valore di 50,7 miliardi di dinari (15,4 miliardi di euro), rispetto ai 41,7 miliardi di dinari (12,7 miliardi di euro) del 2021. Anche le importazioni industriali sono aumentate del 24,1 per cento, raggiungendo alla fine dello scorso anno 60,6 miliardi di dinari (18,4 miliardi di euro), rispetto ai 48,9 miliardi di dinari (14,8 miliardi di euro) del 2021. (Tut)