Business news: Egitto, Banca centrale vende buoni del tesoro per un ammontare di 1,06 miliardi di dollari

- La Banca centrale d'Egitto ha venduto buoni del tesoro per un valore di 1,06 miliardi di dollari durante un'asta indetta a un tasso di interesse medio del 4,9 cento e scadenza il 5 febbraio del 2024 al fine di finanziare il deficit del bilancio pubblico. Lo riferisce una nota della Banca centrale egiziana. I proventi di questa offerta sono stati destinati a estinguere la scadenza di una precedente asta del 7 febbraio 2022, attraverso la quale la Banca centrale ha ottenuto 1,0785 miliardi di dollari. La Banca Centrale aveva ricevuto 27 offerte, del valore di 1,03 miliardi di dollari, per coprire un'offerta simile presentata il 2 gennaio per un valore di 850 milioni di dollari per un anno, con scadenza il 2 gennaio 2024. (Cae)