Business news: Arabia Saudita, statunitense Oracle investirà 1,5 miliardi di dollari nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tecnologica statunitense Oracle prevede di investire 1,5 miliardi di dollari in Arabia Saudita per aumentare la capacità di cloud computing. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, spiegando che l’investimento “soddisferà la crescente domanda di servizi di cloud computing nella regione” con la creazione della “Riad Cloud Region”. Il complesso sarà il terzo della statunitense Oracle nel Regno e si aggiungerà ai complessi di Gedda e di Neom. "L'Arabia Saudita sta senza dubbio aprendo la strada all'adozione delle ultime tecnologie emergenti guidate dal cloud per accelerare la sua economia digitale e le sue risorse", ha detto Nick Redshaw, vicepresidente di Oracle per il cloud tecnologico in Medio Oriente e in Africa al quotidiano emiratino “The National”. (Res)