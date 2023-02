Business news: fatturato Foxconn aumenta del 48 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha registrato un aumento del fatturato del 48,15 per cento annuo a gennaio, per effetto della completa ripresa della produzione nello stabilimento colpito dal Covid-19 a Zhengzhou, in Cina. Lo riferisce la multinazionale in una nota, in cui si precisa che le entrate nel periodo si sono attestate a 22 miliardi di dollari. La crescita del fatturato è stata trainata soprattutto dai dispositivi informatici e dall’elettronica di consumo, mentre la tecnologia cloud e di rete ha registrato un contemporaneo calo delle entrate su base mensile. (Cip)