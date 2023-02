Business news: il Turkmenistan dona gas liquefatto all’Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhammedov, ha firmato un decreto per la donazione di un volume non precisato di gas naturale liquefatto all’Uzbekistan, Paese che sta affrontando una crisi energetica legata alle temperature gelide e all’aumento del consumo di elettricità nel periodo dicembre-gennaio. Lo riferisce la televisione di Stato turkmena. Il governo uzbeko aveva già firmato un accordo con il Turkmenistan per l’importazione di 1,5 miliardi di metri cubici di gas per quest’inverno. Per mitigare gli effetti della crisi, le autorità di Tashkent hanno anche imposto tagli ai consumi, vietato l’uso di auto a metano fino al primo marzo prossimo e bandito l’esportazione di Gnl per tutti i produttori nazionali. (Res)