Business news: leader John Lee annuncia sostegno a eventuale quotazione Aramco in borsa di Hong Kong

- Il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, è pronto a sostenere il colosso petrolifero saudita Aramco qualora questi decida di quotarsi nel mercato azionario della Regione amministrativa speciale. Lo ha confermato in un post su Facebook pubblicato durante la sua visita nel Golfo. “Hong Kong – ha detto Lee al termine di un incontro con i dirigenti della compagnia – sarà in grado di gestire qualsiasi futuro accordo e qualsiasi opportunità d’investimento con Aramco”. Il giorno prima Hong Kong e Arabia Saudita hanno stipulato sei accordi bilaterali per rafforzare gli scambi tra i reciproci mercati azionari, associazioni imprenditoriali e aziende tecnologiche. Nella stessa giornata, Lee è intervenuto ad un forum sugli investimenti nella capitale saudita con centinaia di imprenditori, durante il quale le reciproche aziende e organizzazioni - tra cui le Camere di commercio di Hong Kong e Riad - si sono scambiate due lettere d’intenti e quattro protocolli d’intesa. “Sono lieto di annunciare che Hong Kong e il Regno dell'Arabia Saudita stanno inaugurando un nuovo livello di cooperazione”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione durante il forum, aggiungendo che le parti hanno convenuto di intraprendere le negoziazioni per stipulare un accordo di promozione e protezione degli investimenti. Lee e i 30 componenti della sua delegazione imprenditoriale sono partiti successivamente alla volta di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, seconda tappa di un tour di una settimana nella regione. (Cip)