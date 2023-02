Business news: India, Adani rimborsa in anticipo prestiti per 1,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato indiano Adani Group ha reso noto di aver rimborsato in anticipo prestiti con scadenza settembre 2024 per complessivi 1,111 miliardi di dollari. Lo ha riferito il gruppo in un comunicato, spiegando che la decisione è stata presa “alla luce della recente volatilità del mercato” e in continuità con l’impegno a “ridurre la leva finanziaria complessiva”. Le società quotate interessate, precisa la nota, sono Adani Ports & Special Economic Zone con 168,27 milioni di azioni (pari al 12 per cento della partecipazione), Adani Green Energy Limited con 27,56 milioni di azioni (tre per cento) e Adani Transmission Limited con 11,77 milioni di azioni (1,4 per cento). Dieci titoli del gruppo sono stati coinvolti in un crollo azionario costato 120 miliardi di dollari in seguito alla pubblicazione, il 24 gennaio, di un rapporto di Hindenburg Research che denunciava “sfrontate manipolazioni di borsa e frode contabile” da parte di una delle aziende di punta, Adani Enterprises. Nel ribasso sono state trascinate, in particolare, Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas (partecipata per il 37,4 per cento dalla compagnia francese TotalEnergies), Adani Transmission e Adani Ports and Special Economic Zone. (Inn)