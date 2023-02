Business news: Giappone, Jfe Steel raddoppia investimenti in materiali per auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda maggiore compagnia siderurgica del Giappone, Sfe Steel, intende raddoppiare gli investimenti destinati alla produzione di lastre conduttive per motori elettrici. L'azienda ha annunciato un investimento di circa 50 miliardi di yen (381 milioni di dollari) per triplicare la entro il 2026 la capacità produttiva dei suoi stabilimenti nella prefettura giapponese occidentale di Okayama. Le lastre di acciaio elettrico non orientato hanno proprietà magnetiche che le rendono necessarie alla produzione di motori per veicoli elettrici. (Git)