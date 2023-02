Turchia-Siria: atterrati a Beirut primi aiuti italiani per Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati stasera a Beirut i primi aiuti italiani destinati alle zone della Siria controllate dal governo del presidenteBashar al Assad. Si tratta anche dei primi aiuti di un paese dell’Unione europea. In risposta all’attivazione del meccanismo europeo di protezione civile, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di organizzare il trasporto del materiale donato dal Gruppo San Donato per sostenere la popolazione siriana colpita dal terremoto. Partiti da Pisa, sono arrivati oggi a Beirut due aerei militari C-130 che hanno trasportato 30 tonnellate di materiale medico, incluse 4 ambulanze e un team di quattro medici. Ad accogliere il materiale è stato l’incaricato d’affari italiano a Damasco, Massimiliano D’Antuono, insieme al presidente della Mezzaluna rossa siriana (Sarc). Il materiale sarà trasferito domani a Damasco in collaborazione con la Sarc che poi provvederà a distribuirlo nelle aree più colpite, in particolare Latakia, Aleppo, Hama e Tartous. (segue) (Com)