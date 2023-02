Business news: Cina, utili netti imprese statali hanno sfiorato i 280 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili netti delle imprese statali della Cina si sono attestati a 279,8 miliardi di dollari nel 2022, in aumento del 35,71 per cento nel 2022 rispetto al 2020. Lo indicano i dati dell’amministrazione delle imprese statali, precisando che l’incremento su base annua è stato del 5,5 per cento. I ricavi operativi delle suddette imprese sono aumentati del 30,03 per cento dal 2020 al 2022, periodo in cui si sono attestati a 5.806 miliardi di dollari. L’anno scorso, 99 imprese statali sono state incluse nella Global Fortune 500, una lista delle più influenti aziende globali per fatturato stilata dalla rivista statunitense “Fortune”. (Cip)