Business news: Corea del Sud, agenzie e compagnie marittime studiano navi a propulsione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati delle principali compagnie di spedizioni marittime della Corea del Sud, incluse Hmm, Sinokor e H-Line Shipping, hanno partecipato a un incontro Gyeongju per discutere dello sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari per la propulsione di navi da carico. All'incontro hanno preso parte anche i vertici del Korean Register, dell'Istituto di ricerca nucleare coreano e dell'Istituto coreano di ricerca sull'energia atomica. I partecipanti all'incontro hanno siglato un accordo per la cooperazione tesa allo sviluppo, alla dimostrazione e al futuro impiego commerciale di tecnologia di propulsione nucleare per grandi navi da carico basata su reattori a sali fusi. (Git)