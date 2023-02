© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oltre 400 manifestanti (con presenze anche da altre città italiane) per la manifestazione anarchica non preavvisata in solidarietà di Alfredo Cospito, si stanno spostando ora in direzione di via Gola proseguendo con lancio di oggetti verso i poliziotti e danneggiando veicoli e strutture di bar che incontrano lungo il percorso. (Rem)