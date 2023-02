Business news: indiana Ongc investirà nel settore del gas in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale indiana Oil and Natural Gas Corporation (Ongc) investirà nel settore del gas in Argentina. Lo ha detto il presidente della società, secondo quanto riferisce il quotidiano indiano in lingua inglese “The Economic Times”. La società ha inoltre firmato un memorandum d'intesa con la compagnia petrolifera statale argentina Ypf per la cooperazione nel settore degli idrocarburi. (segue) (Inn)