Business news: India, istituito il Consiglio sul commercio e la tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e l’Unione europea hanno istituito un Consiglio sul commercio e la tecnologia (Ttc). Lo riferisce un comunicato congiunto. L’iniziativa, concordata lo scorso 25 aprile dal primo ministro indiano, Narendra Modi, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, punta a rafforzare l’impegno strategico che lega le parti per affrontare le sfide cruciali del nostro tempo. La “piattaforma di coordinamento di alto livello” si articola in tre gruppi di lavoro. Il primo si occuperà di tecnologie strategiche, governance digitale e connettività digitale. Il secondo si concentrerà sulle tecnologie per l’energia verde e pulita. Il terzo lavorerà sui temi del commercio, degli investimenti e della resilienza delle catene del valore. (Inn)