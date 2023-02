Ostia: agguato a colpi di pistola, ferita coppia di ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia di ristoratori è stata feriti, oggi pomeriggio, in via di Castel Porziano ad Ostia. L’uomo e la donna sono arrivati direttamente in auto all’ospedale Grassi raccontando di aver subito un agguato a colpi di pistola da sconosciuti. Pare che, così come apprende Agenzia Nova, alle 18 circa, almeno una persona si è avvicinata alla loro auto cominciando a sparare all’interno dell’abitacolo. I due sono riusciti a fuggire e per medicare le ferite riportate, si sono diretti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi ma resta la gravità dell’accaduto su cui stanno indagando gli agenti del commissariato di Ostia. La coppia sarebbe proprietaria di un ristorante che si trova nei pressi del luogo dell’agguato.(Rer)