Business news: India, 28 per cento del greggio importato a gennaio acquistato da Russia

- A gennaio la Russia ha fornito il 28 per cento del greggio acquistato dall’India e si è confermato per il quarto mese consecutivo il primo fornitore. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India” sulla base di dati ricavati dai movimenti delle petroliere. Al secondo posto tra i fornitori, con una quota del 20 per cento, c’è l’Iraq, mentre al terzo, col 17 per cento, c’è l’Arabia Saudita. Seguono gli Stati Uniti, col nove per cento. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, quasi un anno fa, il greggio russo rappresentava lo 0,2 per cento di quello importato dall’India. Dopo le sanzioni occidentali contro Mosca, alle quali Nuova Delhi non si è associata, l’India ha incrementato gli acquisti, pagandoli a prezzi scontati. Lo stesso quotidiano riferisce che alcune raffinerie indiane, Reliance Industries, Bharat Petroleum e Nayara Energy, stanno comprando il greggio russo utilizzando come valuta il dirham degli Emirati Arabi Uniti. L’India è il terzo importatore e consumatore mondiale di greggio e dipende dalle importazioni per l’85 per cento del suo fabbisogno. Il governo indiano ha sempre difeso gli acquisti dalla Russia in nome dell’interesse nazionale. (Inn)