Business news: Taiwan, inflazione al consumo al 3 per cento a gennaio

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc) a Taiwan, il principale indicatore dell’inflazione, si è attestato al 3 per cento a gennaio, registrando i massimi da sei mesi. Lo riferisce la Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas), aggiungendo che lo scorso anno l’inflazione si è attestata al 2,95 per cento, il livello più alto da 14 anni a questa parte. Frutta e apparecchiature per le comunicazioni sono stati gli unici prodotti a registrare un decremento dei prezzi nel mese di gennaio, periodo in cui i pasti fuori casa, il settore dei trasporti, degli elettrodomestici e dei prodotti ittici hanno registrato un netto rialzo. (Cip)