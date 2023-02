Business news: India, individuate riserve di litio nel Jammu e Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Geological Survey of India (Gsi), l’agenzia geologica indiana, ha individuato nel Territorio di Jammu e Kashmir, nell’area di Salal-Haimana del distretto di Reasi, un deposito di litio con risorse stimate in 5,9 milioni di tonnellate in base all’esplorazione mineraria preliminare. Lo ha annunciato il ministero delle Miniere. Il litio è un elemento chimico usato principalmente nelle leghe conduttrici di calore, nelle batterie e come componente in alcuni medicinali. Il suo impiego nell’industria delle auto elettriche lo sta rendendo sempre più richiesto. Sono state rese note anche altre scoperte, per un totale di 15 blocchi minerari in undici Stati del Paese, di cui cinque aurei e i restanti di carbonato di potassio, molibdeno, metalli di base e altre materie prime. Contestualmente il ministero del Carbone ha reso noto di aver ricevuto 17 segnalazioni di siti carboniferi con un potenziale complessivo di 7.897 milioni di tonnellate. Nell’anno 2023-24, la Gsi prevede di gestire 966 programmi, tra cui 318 progetti di estrazione mineraria, 12 dei quali in mare; 115 progetti riguardano minerali strategici e cruciali, di cui 16 utili alla produzione di fertilizzanti. Ci sono poi programmi informatici, multidisciplinari e di formazione. (Inn)