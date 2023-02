Cospito: trasferito a ospedale San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su indicazione dei sanitari, il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto oggi il trasferimento - in via precauzionale - del detenuto Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera all'ospedale San Paolo. Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41 bis. La salute di ogni detenuto "costituisce priorità assoluta". E' quanto di legge in una nota del ministero della Giustizia.(Com)