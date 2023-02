Usa-Cina: senatrice dell'Alaska Murkowski, non tollereremo altre incursioni di palloni spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono dire in maniera "chiara e inequivocabile" alla Cina che non tollereranno altre incursioni di palloni spia. Lo ha dichiarato la senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski all'emittente "Nbc News", dopo che ieri sera le forze aeree Usa hanno abbattuto un nuovo oggetto volante non meglio identificati sui cieli di quello Stato. "Come sempre, l'Alaska è la prima linea di difesa. Quando si tratta del nostro spazio aereo o delle nostre acque territoriali, dobbiamo agire. Dobbiamo mandare un messaggio chiaro e inequivocabile: non tollereremo nulla del genere, punto", ha affermato la senatrice. L'oggetto abbattuto ieri sera si trovava a circa 40 mila piedi d'altezza e, secondo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, costituiva "una ragionevole minaccia alla sicurezza dei voli civili". (Was)