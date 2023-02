Cospito: Barbieri (Confcommercio) la violenza non è lo strumento per manifestare il dissenso, vicini agli imprenditori danneggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La violenza non è mai lo strumento per esprimere il proprio pensiero e manifestare il dissenso. Oggi a Milano il corteo di manifestanti ha danneggiato decine vetrine dei negozi e dehor dei locali. Un atto di aggressività che va condannato". Lo scrive su Facebook il direttore generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, commentando i disordini provocati oggi da alcune centinaia di anarchici che hanno manifestato in solidarietà ad Alfredo Cospito. Barbieri ha poi rivolto un "ringraziamento alle forze dell’ordine che sono riuscite a contenere l’escalation di violenza limitando i danni. Confcommercio Milano è vicina agli imprenditori danneggiati e a disposizione delle imprese per offrire assistenza e supporto." (Com)