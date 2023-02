Cospito: Salvini, chiederò in Cdm interventi duri contro gli anarchici delinquenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Da Vicepremier porterò in Cdm la richiesta di intervenire duramente contro questi delinquenti, chiudendo covi e bloccando siti”. Lo dice il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini alla luce degli scontri causati dagli anarchici a Milano per il caso-Cospito. (Com)