Business news: a giugno l'Astana International Forum su sicurezza climatica, alimentare ed energetica

- Il Kazakhstan ospiterà l'8 e 9 giugno prossimi l'Astana International Forum (Aif), evento focalizzato sulle sfide globali in materia di clima, sicurezza energetica ed alimentare. Il forum, riferisce il ministero degli Esteri kazako, è stato promosso dal presidente Kassym-Jomart Tokayev e si propone di creare una piattaforma di scambio per delegati governativi, organizzazioni internazionali, imprese ed università, focalizzando gli scambi su quattro sfide in particolare: politica estera, sicurezza e sostenibilità, energia e clima, economia e finanza. “Il Kazakhstan ha una lunga storia di promozione di relazioni internazionali costruttive, fungendo da ponte tra Oriente e Occidente e, sebbene questa politica sia stata testata con fermezza nel 2022, si è dimostrata resiliente. Abbiamo dimostrato il valore della cooperazione”, ha dichiarato Tolayev, per il quale dare priorità alla cooperazione come principio fondamentale di un sistema internazionale efficace sta diventando sempre più importante. "Attraverso l'Astana International Forum, speriamo di costruire nuovi ponti e rafforzare i legami, unendoci per superare le sfide collettive che dobbiamo affrontare, tracciando una nuova via da seguire, diplomaticamente, economicamente e politicamente", ha aggiunto. L'Aif è la naturale prosecuzione dell'Astana Economic Forum (Aef), evento organizzato per la prima volta nel 2008 con l'obiettivo di discutere dell'agenda economica globale. (Res)