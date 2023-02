Business news: la Cina resta primo al mondo per produzione cantieristica, ma le commesse sono in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina resta al primo posto mondiale per produzione cantieristica, nonostante le commesse siano diminuite del 20,5 per cento nel corso del 2022. Lo indica l’ultimo rapporto della società britannica di analisi del mercato Clarkson Research, secondo cui lo scorso anno Pechino è stata destinataria del 57 per cento delle commesse a livello mondiale. A gennaio la Cina ha ricevuto 40 ordini corrispondenti, in totale, a 1,12 milioni di tonnellaggio lordo compensato (Cgt), l’indicatore industriale utilizzato per misurare il lavoro richiesto per la costruzione delle navi. La Corea del Sud, al secondo posto mondiale, ha ricevuto nello stesso mese 12 ordini per 640 mila Cgt, circa il 33 per cento del totale globale. In tutto il mondo gli ordini a gennaio sono stati 72, per 1,96 milioni di Cgt corrispondenti, in calo del 63 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno prima e del 22 per cento rispetto al precedente mese di dicembre. (segue) (Cip)