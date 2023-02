Business news: debito Adani pari a oltre l'1 per cento dell'economia dell'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito accumulato dal conglomerato indiano Adani Group è pari a più dell'1 per cento dell'economia dell'India. E' quanto emerge da un'analisi effettuata dal quotidiano "Nikkei", secondo cui i debiti di 10 delle aziende del gruppo quotate in borsa ammontano complessivamente a 3.390 miliardi di rupie (41,1 miliardi di dollari). Le aziende in questione includono Acc, Ambuja Cements e New Delhi Television, acquistate da Adani lo scorso anno. "Nikkei" ha attinto ai dati forniti da Quick FactSet, e in caso di discrepanza tra questi ultimi e quelli forniti dal conglomerato indiano, ha fatto affidamento sui primi. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), il prodotto interno lordo nominale dell'India ammontava a 273 mila miliardi di rupie alla fine di ottobre 2022. Il debito stimato di Adani ammonta dunque a circa l'1,2 per cento del Pil indiano. Collettivamente, le 10 aziende quotate di Adani analizzate dal quotidiano "Nikkei" hanno un equity ratio del 25 per cento, ma nel caso di Adani Green Energy il rapporto ammontava lo scorso anno al 2 per cento: un rapporto basso indica che le società hanno utilizzato soprattutto il debito per acquistare attività, e prefigura dunque un maggiore rischio finanziario. (segue) (Git)