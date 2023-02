Bosnia: delegazione Ue, alcuni giovani diplomatici russi diffondono “miti e falsità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni "giovani diplomatici" dell'ambasciata della Federazione Russa in Bosnia Erzegovina hanno recentemente “diffuso miti e vere e proprie bugie sui social network”, ironicamente in nome del "mito sfatato". Lo afferma la delegazione europea in Bosnia Erzegovina secondo quanto rilanciano i media locali. In un messaggio firmato dai giovani diplomatici dell'Unione europea si legge che “è stata la Russia a invadere l'Ucraina”, e che “la Russia è anche responsabile dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari di base e dei prodotti energetici nel mondo”, compresa la Bosnia Erzegovina. “Se la Russia non avesse invaso l'Ucraina, non saremmo di fronte alle conseguenze che abbiamo sui mercati delle materie prime”.(Seb)