Pd: dati aggiornati circoli, Bonaccini 52,54 per cento, Schlein 34,99 per cento

- La commissione nazionale per il congresso del Partito democratico rende noti i dati ufficiali provenienti dalle commissioni provinciali per la scelta del nuovo segretario. Ad oggi, 11 febbraio, hanno espresso il loro voto 45.430 iscritti. I risultati sono: Bonaccini 23.867 voti, pari al 52,54 per cento; Schlein 15.898 voti, pari al 34,99 per cento; Cuperlo 3.556 voti, pari all'7,83 per cento e De Micheli 2.109 voti, pari al 4,64 per cento. (Rin)