- Sabato di alta affluenza a ChocoLOVE, manifestazione aperta al pubblico (fino a esaurimento posti) in svolgimento a Milano a Palazzo Bovara al Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51 con masterclass e degustazioni dedicate al cioccolato. Gli orari di domenica 12 febbraio: dalle 10:30 alle 19. (Com)