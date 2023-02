Difesa: media, Grecia “orientata” ad acquistare nuovi velivoli C-130

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Atene sarebbe “orientato” ad acquistare dei nuovi velivoli C-130J, l'ultima versione del modello da trasporto militare C-130 di produzione statunitense. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”, ricordando che “l'immagine della Grecia ha ricevuto un duro colpo mercoledì scorso”, quando un aereo C-130 che trasportava aiuti umanitari destinati a Incirlik in Turchia è partito da Salonicco ma è stato costretto a interrompere il viaggio a causa di un problema tecnico. L’episodio era stato preceduto da un altro incidente, la scorsa primavera, quando due C-130 sono stati messi a terra per manutenzione, costringendo il governo a richiedere l'assistenza della Royal Canadian Air Force per trasferire gli aiuti greci all'Ucraina. Il quotidiano precisa che attualmente un C-130J di nuova costruzione costa tra i 100 milioni di euro (prezzo commerciale) e i 115 milioni attraverso il programma US Foreign Military Sales. “Tuttavia, anche se l'ordine fosse effettuato oggi, gli aerei non verrebbero consegnati prima di almeno 2 anni e mezzo o tre”, conclude il quotidiano.(Gra)