Israele: sistema Iron Dome intercetta razzo da Gaza, suonano le sirene nel sud

- Il sistema di difesa aereo israeliano Iron Dome è entrato in azione per intercettare e distruggere un razzo proveniente dalla Striscia di Gaza. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato, secondo il quale le sirene di allarme anti-razzo sono suonate nel kibbuz di Nahal Oz, situato nel sud di Israele, vicino alla Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Times of Israel”, non sono stati registrati feriti o danni.(Res)