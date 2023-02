© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniLAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato voterà al seggio di largo Castelserpio, a Roma (ore 10:30)- La candidata presidente alla Regione Lazio per il Movimento 5 stelle e il Polo progressista, Donatella Bianchi, voterà presso il seggio allestito al IIS Gaetano De Sanctis, in via Giacomo Malvano 16, a Roma (ore 11:30)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, vota nel seggio di via Vallombrosa 31, a Roma (ore 11:30)- Il leader di Azione Carlo Calenda voterà al seggio di via del Lavatore 38, a Roma (ore 12)(Rer)