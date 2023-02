Libano: 46 deputati annunciano boicottaggio di “ogni sessione legislativa del Parlamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 46 deputati libanesi hanno affermato che boicotteranno “qualsiasi possibile sessione legislativa del Parlamento in assenza di un capo dello Stato”, dal momento che le sessioni “violerebbero la Costituzione”. Lo ha reso noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, citando una dichiarazione firmata dai parlamentari indipendenti, dai deputati della protesta del 17 ottobre 2019, dal partito falangista Kataeb e dal partito maronita delle Forze libanesi. Nella dichiarazione, i firmatari hanno richiamato in particolare l'articolo 75 della Costituzione il quale stabilisce che "la Camera riunita per eleggere il presidente della Repubblica costituisce collegio elettorale e non assemblea deliberativa. Essa deve unicamente procedere, senza indugio né dibattito, all'elezione del capo dello Stato”. (segue) (Lib)