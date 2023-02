Libano: 46 deputati annunciano boicottaggio di “ogni sessione legislativa del Parlamento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controversia su una possibile sessione legislativa è emersa quando il presidente del parlamento Nabih Berri ha convocato l’Ufficio di presidenza del parlamento per una riunione il prossimo lunedì 13 febbraio per discutere l’ordine del giorno di una futura sessione parlamentare. Il mandato dell’ex presidente Michel Aoun è scaduto il 31 ottobre 2022 e finora sono state undici le sessioni organizzate dal parlamento libanese per eleggere un nuovo capo dello Stato, senza tuttavia giungere a un risultato. Dopo l’ultima riunione del 12 gennaio, il presidente del parlamento non ha ancora programmato una nuova sessione. (Lib)