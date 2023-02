Pd: Nardella (comitato Bonaccini), da sfidanti comprensibile nervosismo, ma no attacchi personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco il nervosismo dei nostri principali sfidanti nel congresso del Partito democratico, che per giorni hanno parlato di un’onda che non c'è: il voto dei circoli segna un risultato netto e chiaro che si avvicina ormai ai 20 punti di scarto. Se per cercare di invertire la rotta la strada scelta da nostri avversari al congresso sarà quella degli attacchi personali, sappiano tutti che noi non scenderemo a questo livello, continueremo semplicemente a raccontare le idee e le proposte di Stefano e la voglia di rinnovamento che Stefano ed i tanti amministratori locali che in tutti Italia lo sostengono ben rappresentano". Lo afferma in una nota Dario Nardella, presidente del comitato Bonaccini. (Com)