Ryder Cup: Gualtieri, pronti per evento, Roma sempre più capitale dello sport

22 luglio 2021

- Con Golf in Piazza a Villa Borghese inizia oggi il viaggio ricco di tanti eventi verso la Ryder Cup 2023 di settembre: il più importante evento di golf del mondo che per la prima volta si terrà in Italia. E Roma, sempre più Capitale dello sport, si farà trovare pronta. Così, sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)